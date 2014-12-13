Грузовик с чипсами перевернулся из-за тумана во Владивостоке (фото)
В субботу, 30 июня, около 13:00 на трассе Седанка – Патрокл, в районе Дальхимпрома опрокинулся грузовик Hyundai с продуктами.
По предварительной информации, Hyundai, груженный чипсами и напитками, двигался со Снеговой Пади в направлении Патрокла. Сильный туман на трассе стал причиной плохой видимости, водитель грузовика в последний момент увидел съезд на Дальхимпром и начал поворачивать направо. Будка транспортного средства стала крениться, и Hyundai завалился на бок, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Водитель отделался ушибами и от помощи врачей отказался. На месте происшествия составляют схему аварии инспекторы ГИБДД.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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