Автомобилистка сбила двух женщин на "зебре" в Приморье (видео)

Видеокадры жесткого ДТП опубликованы в @ДПС контроль 125rus, сообщают "Вести:Приморье". На севере Приморского края в поселке Лучегорск на пешеходном переходе сбили двух женщин. За рулем автомобиля находилась женщина, экспертиза показала, что она была трезвая. Пешеходы живы, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 30 Июн 2018 в 12:11 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]