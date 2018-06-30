Автомобилистка сбила двух женщин на "зебре" в Приморье (видео)
Видеокадры жесткого ДТП опубликованы в @ДПС контроль 125rus, сообщают "Вести:Приморье". На севере Приморского края в поселке Лучегорск на пешеходном переходе сбили двух женщин. За рулем автомобиля находилась женщина, экспертиза показала, что она была трезвая. Пешеходы живы, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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