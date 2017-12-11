Жители домов в четырех районах Владивостока останутся без света (список адресов)

В понедельник, 2 июля, с 09:00 по 17:00 без электичества останутся жильцы домов в Ленинском,Первомайском,Первореченском и Советском районах Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Список отключаемых адресов:

Ленинский район (2)

Каплунова ул. 17, 23

Первомайский район (25)

40 лет ВЛКСМ ул. 1, 11, 3, 5, 7, 9

50 лет ВЛКСМ ул. 15, 17, 2, 4

Борисенко ул. 2, 4, 6А

Гризодубовой ул. 5А, 7, 9

Марины Расковой ул. 4

Полярная ул. 8

Промышленная 2-я ул. 8

Связи ул. 17, 19, 20, 22, 3, 5

Первореченский район (2)

100-летия Владивостока пр-кт 103

Красного Знамени пр-кт 95А

Советский район (29)

Бородинская ул. 46/50

Лазурная ул. 10, 7

Минеральная ул. 4

Русская ул. 73А, 71Б

Шевченко ул. 21В, 23, 25, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38А, 39Б, 40, 42, 21Е, 37Г, 44, 44А, 54, 48, 50, 46В, 46А, 46

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]