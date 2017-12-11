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Жители домов в четырех районах Владивостока останутся без света (список адресов)

Жители домов в четырех районах Владивостока останутся без света (список адресов)

В понедельник, 2 июля, с 09:00 по 17:00 без электичества останутся жильцы домов в Ленинском,Первомайском,Первореченском и Советском районах Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Список отключаемых адресов: 

Ленинский район (2)

Каплунова ул. 17, 23
Первомайский район (25)

40 лет ВЛКСМ ул. 1, 11, 3, 5, 7, 9
50 лет ВЛКСМ ул. 15, 17, 2, 4
Борисенко ул. 2, 4, 6А
Гризодубовой ул. 5А, 7, 9
Марины Расковой ул. 4
Полярная ул. 8
Промышленная 2-я ул. 8
Связи ул. 17, 19, 20, 22, 3, 5
Первореченский район (2)

100-летия Владивостока пр-кт 103
Красного Знамени пр-кт 95А
Советский район (29)

Бородинская ул. 46/50
Лазурная ул. 10, 7
Минеральная ул. 4
Русская ул. 73А, 71Б
Шевченко ул. 21В, 23, 25, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38А, 39Б, 40, 42, 21Е, 37Г, 44, 44А, 54, 48, 50, 46В, 46А, 46

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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