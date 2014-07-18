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Во Владивостоке перекрыли часть улицы Фадеева

Во Владивостоке перекрыли часть улицы Фадеева

Фото: Cxid.info

В районе перекрестка Сахалинской и Фадеева начался капитальный ремонт дорог. На время проведения ремонтных работ движение и парковка транспортных средств здесь будут ограничены.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт администрации Владивостока, будет ограничено движение и парковка транспортных средств с 00 часов 00 минут 01.07.2018 до 23 часов 59 минут 21.07.2018 на участке автомобильной дороги по улице Фадеева в районе дома № 47. 

Объезд рекомендуется осуществлять по улицам: Борисенко и Сахалинская.

По данным Vl.ru, также в настоящее время перекрыт проезд по Борисенко от дома № 54а до № 60 из-за ремонта теплотрассы. Планируется, что работы будут завершены к 10 июля. Автомобили и общественный транспорт вынуждены объезжать участок по узкой дороге на Монтажной. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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