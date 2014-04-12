В Приморье на трассе загорелся автомобиль

В субботу, около 20.00 на объездной трассе возле съезда в Новый загорелся универсал Toyota. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, пожар был потушен за считанные минуты.

Вместе с тем на противоположной стороне дороги произошло еще одно ДТП, вероятно, водители засмотрелись на горящий автомобиль, что привело к столкновению.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]