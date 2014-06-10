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В Приморье должник чуть не лишился автомобиля

В Приморье должник чуть не лишился автомобиля

Фото: Автокод

Житель Кавалеровского района Приморского края задолжал по оплате коммунальных услуг 98 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Приморскому краю, в рамках исполнительного производства, возбужденного в отделе судебных приставов по Кавалеровскому району, были вынесены ограничительные меры в виде запрета регистрационных действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику.

Судебные приставы выехали по месту жительства неплательщика с целью наложения ареста на автомобиль. Поскольку самой машины возле дома не оказалось, должнику было вручено требование о предоставлении транспортного средства для ареста.

На следующий день гражданин А. выплатил долг в полном объеме.

Другой житель Кавалеровского района погасил задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 75 тысяч рублей после того, как судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Как оказалось, с помощью банковской карты местный житель выплачивал кредит. Чтобы не оказаться должником еще и по кредитным обязательствам, мужчина выплатил долг по коммунальным платежам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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