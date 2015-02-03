В селах Приморья воспитанников детских садов кормили просрочкой
Прокуратурой Анучинского района с привлечением территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проведена проверка соблюдения законодательства при организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях района.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в ходе проверки в детских садах сел Анучино, Пухово, Чернышевка, Гражданка выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
В большинстве случаев фактический рацион питания не соответствовал утвержденному 10-дневному примерному меню. В ежедневное питание не включались кисломолочные продукты. Имелись нарушения при осуществлении контроля за качеством готовой продукции. Установлены факты хранения продукции с истекшим сроком годности, в отсутствие необходимых сопроводительных документов и маркировки.
В связи с выявленными нарушениями в отношении заведующих учреждениями прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.
По результатам их рассмотрения должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Кроме того, по фактам выявленных нарушений руководителям дошкольных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.
В настоящее время нарушения фактически устранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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