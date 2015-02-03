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В селах Приморья воспитанников детских садов кормили просрочкой

В селах Приморья воспитанников детских садов кормили просрочкой

Фото: severpost.ru

Прокуратурой Анучинского района с привлечением территориального отдела управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проведена проверка соблюдения законодательства при организации питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях района.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в ходе проверки в детских садах сел Анучино, Пухово, Чернышевка, Гражданка выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В большинстве случаев фактический рацион питания не соответствовал утвержденному 10-дневному примерному меню. В ежедневное питание не включались кисломолочные продукты. Имелись нарушения при осуществлении контроля за качеством готовой продукции. Установлены факты хранения продукции с истекшим сроком годности, в отсутствие необходимых сопроводительных документов и маркировки.

В связи с выявленными нарушениями в отношении заведующих учреждениями прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

По результатам их рассмотрения должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений руководителям дошкольных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время нарушения фактически устранены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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