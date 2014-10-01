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В Приморье банковский служащий обокрал клиентов на полмиллиона рублей

В Приморье банковский служащий обокрал клиентов на полмиллиона рублей

Фото: Из Сети

Арсеньевским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении сотрудника одного из местных отделений кредитной организации, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, менеджер по продажам банка при совершении операций по выдаче кредитов, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, обманом убедил клиентов добровольно перечислить с расчетного счета владельцев банковских карт якобы страховые выплаты, которые в действительности были перечислены на расчетный счет подсудимого.

По делу признано потерпевшими 17 граждан, перечисливших злоумышленнику по такой схеме денежные средства в размере от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб. В результате преступных действий причинен значительный ущерб на общую сумму 500 тыс. руб.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему за содеянное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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