Через несколько часов во Владивостоке начнется сильный дождь

В ночь с 1 на 2 июля в столице Приморья ожидается сильный дождь, сообщают "Вести:Приморье". По данным интерактивной карты погоды windytv, осадки начнутся в 2 часа ночи в понедельник, а пик дождя ( 11,4 мм за 3 часа) придется на отрезок с 6 до 9 часов утра. Всего ожидается выпадение не менее 30 мм осадков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]