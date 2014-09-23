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Приморские синоптики сообщили, куда придется основной удар тайфуна Prapipoon

Приморские синоптики сообщили, куда придется основной удар тайфуна Prapipoon

Фото: Примгидромет

Днем 30 июня из тропической депрессии образовался тропический шторм, получивший название «Prapipoon».

1 июля утром вихрь находился в районе с координатами 22,9 с.ш. и 128,2 в.д., давление в центре 992 гПа, максимальный ветер 23 м/с, смещается на север, северо-запад. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, по последним расчетам в ближайшие сутки циклон не поменяет направление своего движения и утром 2 июля выйдет на юг Восточно-Китайского моря. Затем начнет двигаться на северо-восток и ночью 3 июля подойдет к южной оконечности Корейского полуострова, днем 4 июля переместится в центральную часть Японского моря, далее направится в сторону Сангарского пролива. Основной удар стихии придется на Южную Корею и Японские острова. На погоду Приморского края тайфун прямого влияния не окажет.

В период 3-4 июля в Приморье пройдут дожди с фронтальными разделами. Однако 4 июля, смещаясь над акваторией Японского моря, вихрь может обострить полярный фронт, располагающийся вблизи побережья Приморья. Вследствие чего в крае не исключены сильные дожди.

Если угроза выпадения сильных и очень сильных дождей станет реальной, Примгидромет немедленно распространит штормовое предупреждение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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