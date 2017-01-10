Тихоокеанский флот в течение месяца получит корвет проекта 20380 "Громкий"
Тихоокеанский флот скоро получит корвет проекта 20380 "Громкий", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В течение месяца, мы надеемся, что один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток", - сказал Криворучко журналистам в субботу.
По его словам, остальные корветы находятся в работе.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, "Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для Тихоокеанского флота в рамках программы перевооружения.
Для справки:
Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для действий в ближней морской зоне государства, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, для патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Длина корвета составляет 104,5 м, ширина - 13 м, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов (около 50 км/ч), дальность плавания - 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км). На корабле может базироваться вертолет Ка-27.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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