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Поселок Трудовое обеспечен горячей водой в межотопительный сезон

Поселок Трудовое обеспечен горячей водой в межотопительный сезон

Фото: ИА "Бел.Ру"

В поселке Трудовое завершены ремонтные работы на котельной и тепловых сетях. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, горячая вода в многоквартирные дома поселка поступит в ближайшие три дня.

Населенный пункт городского округа численностью 40 тысяч человек впервые за семь лет в межотопительный сезон будут обеспечены горячей водой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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