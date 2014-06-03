Поселок Трудовое обеспечен горячей водой в межотопительный сезон

В поселке Трудовое завершены ремонтные работы на котельной и тепловых сетях. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, горячая вода в многоквартирные дома поселка поступит в ближайшие три дня.

Населенный пункт городского округа численностью 40 тысяч человек впервые за семь лет в межотопительный сезон будут обеспечены горячей водой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]