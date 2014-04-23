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Студенты города Арсеньева осваивают современные технологии авиастроения

От ручного труда на станках - до управления машинами с числовым программным управлением. Студенты города Арсеньева осваивают самые современные технологии самолёто- и вертолётостроения. Причём обучение молодёжь проходит не только в аудиториях, но и в цехах градообразующего предприятия «Прогресс». Как растят кадры в Арсеньеве? Подробности в материале Марии Ежевской из рубрики "Информационное Приморье".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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