Новый тематический музей открылся в Артеме. Все экспонаты в нем так или иначе связаны с Дальневосточной военной авиацией. Инициатором создания выставочного центра выступило приморское объединение «АвиаПоиск». Эта молодежная организация уже много лет занимается поиском разбившихся в годы войны самолетов и установлением имен погибших летчиков. О том, как пропавшие без вести герои вновь обретают свои имена, — далее.

Это не просто музей, а учебно-поисковый выставочный центр. Здесь бойцы объединения «АвиаПоиск» будут проводить подготовку молодых поисковиков, делиться опытом с начинающими следопытами.

Ярослав Ливанский, командир поискового объединения «АвиаПоиск»: «Есть такое понятие «военной археологии», где ребята могут научиться работе с металлодетектором, лопатой, щупами. Научиться понимать, что такое взрывоопасные предметы — курс лекций достаточно обширный. И самое главное: научиться поднимать останки погибших бойцов, найти, допустим, медальон. У нас специфика авиационная, найти номера самолета, найти номера моторов и понять, как правильно оформить запрос в архив».

На счету приморского объединения 230 полевых экспедиций, 113 найденных самолетов и свыше 600 установленных имен без вести пропавших летчиков. За десять лет кропотливого и самоотверженного труда бойцы «АвиаПоиска» собрали внушительную коллекцию музейных экспонатов. За некоторые раритеты сегодня дают серьезную цену. Так, за приборную панель самолета МБР-2 поисковикам предлагали 6 млн рублей. Однако все фрагменты знаменитого морского разведчика заняли свое место в экспозиции.

Дмитрий Пихурин, участник поискового объединения «АвиаПоиск»: «Прицел штурмана, управление, штурвал, якорь — это был гидросамолёт, морской ближний разведчик знаменитый МБР-2. Вот полностью панель управления, ручки, руды, русы, всё что есть».

За помощью в создании собственных поисково-исследовательских отрядов к объединению обращаются регулярно. На сотрудничество надеется и крупнейший морской университет. Там такой отряд появится в самое ближайшее время. Образовательным учреждениям нужны и познавательные экскурсии.

Дмитрий Пихурин, участник поискового объединения «АвиаПоиск»: «В этом и есть уникальность нашей экспозиции, что у нас можно всё потрогать своими руками, можно подержать оружие и окунуться в эпоху военного времени. Мальчишки загораются военной профессией, только погрузив себя в эту атмосферу».

Весь свой опыт поисковики отразили в книге. Двухтомник посвящен морской авиации Тихоокеанского флота — самолетам, которые потерпели крушение в период с 33 по 59 годы. В него вошли архивные наработки приморских поисковиков, мемуары и фотографии родных и близких погибших летчиков. Участники объединения мечтают, чтобы книга увидела свет. Но пока опрос остается открытым. Денег на издание альманаха нет. А ведь он мог бы стать отличным подарком в юбилейный для края год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]