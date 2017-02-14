Во Владивостоке ограничено движение транспорта по улице Станюковича

Проезд по улице Станюковича от дома №28 до дома № 37 закрыт на два месяца, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Компания-застройщик ООО «Каскад-Строй» приступила к капитальному ремонту дороги на улице Станюковича, которая была разрушена в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года.

Строители должны восстановить основание дороги, сделать асфальтобетонное покрытие проезжей части и пешеходной зоны. Движение автотранспорта на время проведения работ, а именно с 1 июля по 1 сентября, будет ограничено.

Объезд ремонтируемого участка дороги будет осуществляться по улицам Бестужева и Верхнепортовой.

По информации застройщика уже в сентябре на улице Станюковича будет запущено двустороннее автомобильное движение. Таким образом, жителям микрорайона Эгершельд вернётся альтернативный проезд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]