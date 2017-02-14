Во Владивостоке ограничено движение транспорта по улице Станюковича
Проезд по улице Станюковича от дома №28 до дома № 37 закрыт на два месяца, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Компания-застройщик ООО «Каскад-Строй» приступила к капитальному ремонту дороги на улице Станюковича, которая была разрушена в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года.
Строители должны восстановить основание дороги, сделать асфальтобетонное покрытие проезжей части и пешеходной зоны. Движение автотранспорта на время проведения работ, а именно с 1 июля по 1 сентября, будет ограничено.
Объезд ремонтируемого участка дороги будет осуществляться по улицам Бестужева и Верхнепортовой.
По информации застройщика уже в сентябре на улице Станюковича будет запущено двустороннее автомобильное движение. Таким образом, жителям микрорайона Эгершельд вернётся альтернативный проезд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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