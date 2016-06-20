"Реформа стиля": Шикарный образ на школьный выпускной

Программа "Реформа стиля". Выпуск 1-й. Это программа о моде, психологии и красоте. В каждом выпуске программа знакомит с героем, который мечтает изменить свою внешность. Рекомендации профессиональных стилистов, визажистов и психологов помогут герою программы обрести гармонию и стать чуточку счастливее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]