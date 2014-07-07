"Вести: Приморье. События недели". Спецвыпуск с фестиваля "Крылья Востока"
"Вести: Приморье. События недели" от 1 июля 2018 года. Этот выпуск посвящен грандиозному празднику всех выпускников Приморья "Крылья Востока", который прошел в минувшую субботу во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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