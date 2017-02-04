Приморские биоотходы будут перерабатывать японские бактерии
В Приморье для переработки биоотходов могут начать использование уникальной технологии, разработанной японской корпорацией Sawayama Corporation. Инновации готовы применять в том числе на крупных объектах животноводческого комплекса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Компания Sawayama использует специальную бактерию для производства органических удобрений из мусора – данная технология уже получила мировое признание. В Приморье подтвердили заинтересованность в использовании японских ноу-хау. В крае готовы применить технологии переработки отходов на предприятиях по производству мяса и птицы.
Как отмечают японские специалисты, требуется испытание технологии на месте.
«Для начала нам нужно исследовать материал, который требуется переработать, и запустить туда бактерии. Этим должны заниматься профессионалы, так как при малейшей ошибке бактерия умирает. Важно отметить, что для переработки больших площадей достаточно небольшого количество удобрения, так как бактерия быстро размножается», – сообщили в компании-разработчике, добавив, что удобрение безопасно для людей и животных.
В крае найдут «пилотный» участок, рассчитают стоимость приобретаемого удобрения и проработают вопрос его доставки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.04.2018 В Финансовом центре в свободном порту Владивосток начнут применять блокчейн-технологии
-
28.02.2018 Японские технологии улучшат работу "Cпецзавода №1" во Владивостоке
-
22.02.2018 Новая круизная линия свяжет Приморье с Японией
-
07.09.2017 Выставка японских домов открылась на ВЭФ в Приморье
-
26.07.2017 Производство мяса птицы увеличилось в 1,5 раза в Приморье
-
04.02.2017 Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье
Добавить комментарий