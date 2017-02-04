Приморские биоотходы будут перерабатывать японские бактерии

В Приморье для переработки биоотходов могут начать использование уникальной технологии, разработанной японской корпорацией Sawayama Corporation. Инновации готовы применять в том числе на крупных объектах животноводческого комплекса. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Компания Sawayama использует специальную бактерию для производства органических удобрений из мусора – данная технология уже получила мировое признание. В Приморье подтвердили заинтересованность в использовании японских ноу-хау. В крае готовы применить технологии переработки отходов на предприятиях по производству мяса и птицы.

Как отмечают японские специалисты, требуется испытание технологии на месте.

«Для начала нам нужно исследовать материал, который требуется переработать, и запустить туда бактерии. Этим должны заниматься профессионалы, так как при малейшей ошибке бактерия умирает. Важно отметить, что для переработки больших площадей достаточно небольшого количество удобрения, так как бактерия быстро размножается», – сообщили в компании-разработчике, добавив, что удобрение безопасно для людей и животных.

В крае найдут «пилотный» участок, рассчитают стоимость приобретаемого удобрения и проработают вопрос его доставки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]