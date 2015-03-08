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Владивостокцы предпочитают миниатюрных собак

Владивостокцы предпочитают миниатюрных собак

Фото: Юла

В международный день собак Юла выяснила, какие породы четвероногих друзей предпочитают владивостокцы.

Сервис проанализировал какие породы собак чаще всего покупали жители города в этом году. Оказалось, что больше всего владивостокцы были неравнодушны к небольшим собакам. Сразу четыре вида миниатюрных пород попало в пятерку самых популярных в городе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на интернет-сервис Юла, абсолютным лидером во Владивостоке в этом году стали той-терьеры (21% от всех покупок собак). На втором месте оказались овчарки (12%). Третье место поделили между собой таксы и чихуахуа (по 8%). Пятерку самых популярных пород в городе замкнули йоркширкские терьеры (6%).

А вот такие распространенные в России породы, как американский и французский бульдоги, доберман и пудель оказались наименее популярными в городе. На каждую из них пришелся всего 1% покупок.

Средняя стоимость покупки собаки во Владивостоке на Юле в этом году составила 3 250 рублей (по стране в среднем - 3 тыс. рублей). Пик приобретений четвероногих друзей в городе пришелся на апрель. Самой дорогой породой стал миниатюрный цвергпинчер. Его средняя цена - 8 тысяч рублей. А вот дешевле всего во Владивостоке продавали лаек (по 850 рублей).

Самый дорогой лот, связанный с собаками на Юле в городе сейчас -  объявление о продаже длинношерстных миниатюрных такс. За щенков просят по 40 тысяч рублей.

Ранее Юла выяснила, что Владивосток в 2017 году стал городом с наименьшей разницей между продажами кошек и собак в стране. «Кошатников» среди жителей города оказалось всего на 5% больше, чем «собачников». В остальных городах России больше поклонников оказалось у кошек - в среднем больше в 1,5 раза, чем у собак.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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