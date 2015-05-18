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Администрация Владивостока объявила штормовое предупреждение

Администрация Владивостока объявила штормовое предупреждение

Фото: Oka.FM

Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. По сообщению Примгидромета, в ближайшие 3-6 часов в городе ожидается дождь, временами сильный с количеством 15-30 мм за 12 часов и менее. Возможна гроза.

Сообщения обо всех нарушениях в работе городского хозяйства будут приниматься для принятия мер дежурным диспетчером ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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