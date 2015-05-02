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Матчи чемпионата мира по футболу и фестиваль "Крылья Востока" - главные поисковые запросы недели

Матчи чемпионата мира по футболу и фестиваль

Фото: Ng72.ru

Дальневосточный топ тем и событий недели, 25 июня – 1 июля, определили эксперты компании "Яндекс". Каждый день в мире происходит много разных событий. Они находят отражение в поисковых запросах пользователей. "Яндекс" посмотрел на изменения поисковых интересов жителей Дальнего Востока за текущую неделю и выделил в топ тем тем события и истории (за исключением телесериалов, шоу), интерес к которым резко вырос в поиске "Яндекса" по сравнению с предыдущей неделей. Каждая из тем оценена по стобалльной шкале роста поискового интереса. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу компании "Яндекс", больше всего дальневосточники интересовались чемпионатом мира по футболу. Первые два места в рейтинге заняли матчи Уругвай - Россия и Испания - Россия, 94 и 90 баллов соответственно. На третьем месте в списке самых запрашиваемых в поисковике был фестиваль выпускников "Крылья Востока" - 82 балла.

Также дальневосточники интересовались другими матчами чемпионата мира, смертью поэта Андрея Дементьева. премьерой фильма "Ты водишь" и Днем рыбака.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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