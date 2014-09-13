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Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье

Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье

Фото: dps_vl

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Приморье на трассе возле развилки на Раздольное.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, ДТП произошло на приморской трассе во время дождя. Предположительно, в аварию попали два автомобиля. На месте происшествия работает несколько машин скорой помощи, также прибыли полицейские и пожарные. Информация о пострадавших уточняется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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