Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Приморье на трассе возле развилки на Раздольное.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, ДТП произошло на приморской трассе во время дождя. Предположительно, в аварию попали два автомобиля. На месте происшествия работает несколько машин скорой помощи, также прибыли полицейские и пожарные. Информация о пострадавших уточняется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]