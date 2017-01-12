"Вести: Приморье": В Арсеньеве ямы на дорогах отметили юбилей
Ямы на дорогах уже десять лет, а ремонтировать их не спешат. Арсеньевцы вновь бьют тревогу. Состояние дорог в городе такое, что многие жители не могут подъехать к собственным домам. В ужасном состоянии и проезды к школам, банкам, рынку. Кого винят горожане? Смотрите сюжет Марии Ежевской сегодня, 2 июля, в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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