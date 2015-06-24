Ямам с десяток лет, но ремонтировать их не спешат. Арсеньевцы вновь бьют тревогу. Состояние дорог в городе такое, что многие жители не могут подъехать к собственным домам. В ужасном состоянии и проезды к школам, банкам, рынку. Кого винят горожане?

Главы меняются — бездорожье остается. Этот участок на улице Островкого в Арсеньеве изрезан ямами. Местные жители шутят: не дорога — поверхность Луны. Объехать рытвины невозможно. Вот и приходится автомобилистам глубину кратеров измерять колесами собственных машин.

- Ездим мучаемся. Смотрите, какие ямы. Невозможно ездить.

- Асфальтировать здесь и не пытаются.

Этим ямам, говорят арсеньевцы, с десяток лет. Латать их даже не пробовали. В таком же состоянии дороги к школам, банкам, рынку.

Ухабы и выбоины не только на межквартальных проездах, но и на дорогах центральных улиц Арсеньева. Ломоносова, Жуковского — лицо города. Но и здесь, по словам местных жителей, ремонтных бригад давно не видели.

Отсутствие дорожного полотна не раз становилось и причиной ДТП.

- Объезжал одну яму, наскочил на бордюр.

К известной беде России арсеньевцы уже не раз привлекали внимание. Городские ямы засыпали даже деньгами.

- Обращаться уже устали куда-то. Администрация бездействует. Подъехать к дому не имею возможности.

- Спасибо мэру за такие дороги!

- Неужели денег нет?!

Горожане в дорожных бедах винят власть, а точнее — безвластие. Последний мэр в должности пробыл менее трех месяцев. Городской думой Александр Коваль отправлен в досрочную отставку. Сейчас кресло главы занял Владимир Пивень. Заметит ли ямы на дорогах новый мэр, покажет время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]