Жители Арсеньева снова жалуются на состояние городских дорог. Видеорепортаж Марии Ежевской
Ямам с десяток лет, но ремонтировать их не спешат. Арсеньевцы вновь бьют тревогу. Состояние дорог в городе такое, что многие жители не могут подъехать к собственным домам. В ужасном состоянии и проезды к школам, банкам, рынку. Кого винят горожане?
Главы меняются — бездорожье остается. Этот участок на улице Островкого в Арсеньеве изрезан ямами. Местные жители шутят: не дорога — поверхность Луны. Объехать рытвины невозможно. Вот и приходится автомобилистам глубину кратеров измерять колесами собственных машин.
- Ездим мучаемся. Смотрите, какие ямы. Невозможно ездить.
- Асфальтировать здесь и не пытаются.
Этим ямам, говорят арсеньевцы, с десяток лет. Латать их даже не пробовали. В таком же состоянии дороги к школам, банкам, рынку.
Ухабы и выбоины не только на межквартальных проездах, но и на дорогах центральных улиц Арсеньева. Ломоносова, Жуковского — лицо города. Но и здесь, по словам местных жителей, ремонтных бригад давно не видели.
Отсутствие дорожного полотна не раз становилось и причиной ДТП.
- Объезжал одну яму, наскочил на бордюр.
К известной беде России арсеньевцы уже не раз привлекали внимание. Городские ямы засыпали даже деньгами.
- Обращаться уже устали куда-то. Администрация бездействует. Подъехать к дому не имею возможности.
- Спасибо мэру за такие дороги!
- Неужели денег нет?!
Горожане в дорожных бедах винят власть, а точнее — безвластие. Последний мэр в должности пробыл менее трех месяцев. Городской думой Александр Коваль отправлен в досрочную отставку. Сейчас кресло главы занял Владимир Пивень. Заметит ли ямы на дорогах новый мэр, покажет время.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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