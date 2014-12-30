В Приморье «аналог» постепенно вытесняется «цифрой». Отключение аналогового вещания планируется до конца этого года. В связи с этим Российская телерадиовещательная сеть совместно с федеральными каналами начала маркировать аналоговый сигнал специальной буквой «А». Для чего литера появилась на телеэкранах?

Помехи, накладки изображения и другие неприятности, связанные с плохим приемом сигнала, для большинства приморцев остались в прошлом вместе с аналоговым вещанием. Телевизионное оборудование у более 90 % населения края принимает цифровой формат. И все же некоторые зрители продолжают смотреть передачи в аналоговом формате, не подозревая, что дни его сочтены! Сотрудники РТРС решили донести это до всех жителей Приморья, добавив к логотипам каналов специальную литеру.

Евгений Пономарев, начальник центра поддержки филиала РТРС «Приморский КРТПЦ»: «Многие думают, что они смотрят цифру, а на самом деле они смотрят аналоговое вещание. Если вы видите возле логотипа букву «А», это означает, что вы смотрите аналоговое телевидение, которого через несколько месяцев уже не будет».

Литера «А» уже появилась на большинстве телеканалов. Ее добавили к логотипам аналоговых версий «Первого канала», «Россия 1», «НТВ» и других, вплоть до поэтапного завершения вещания в устаревшем формате.

Отключение аналогового сигнала, первого пакета каналов, произойдет в Приморье до конца текущего года, так, как это уже сделано во многих странах мира. В первую очередь это коснется жителей приморской глубинки. Это связано с тем, что с начала 2019-го государство перестанет субсидировать телеканалы в городах с населением менее 100 тыс. человек.

Евгений Пономарев, начальник центра поддержки филиала РТРС «Приморский КРТПЦ»: «По нашим предположениям, аналоговое вещание сохранится в крупных городах, таких как Владивосток, Уссурийск, Артем, Находка, Арсеньев. Во всех остальных населенных пунктах оно, скорее всего, исчезнет. Поэтому если вы видите литеру «А», это означает, что это телевидение исчезнет и у Вас. Во избежание этого заблаговременно подумайте о том, какое телевидение вы будете смотреть в дальнейшем».

Зато цифровой сигнал доступен приморцам независимо от удаленности и размера их населенного пункта. Для этого в рамках федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания в крае построено 152 объекта связи. И хотя желающие, могут пользоваться услугами кабельных и спутниковых операторов, в отличие от них цифровое эфирное телевидение предоставляется бесплатно!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]