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Участники телепроекта «В объективе: дети» отправятся в турне по Дальнему Востоку

Участник телевизионного проекта ГТРК «Владивосток» «В объективе: дети», рок-группа «БанДа», отправится в турне по Дальнему Востоку. Об этом сообщили организаторы проекта из Москвы.

Напомним, ребята стали победителями первого сезона телепроекта. В октябре они представят Приморский край на кремлевской сцене с песней легендарной группы «Кино» «Звезда по имени солнце».

Алена Доценко, участник детской рок-группы «БанДа»: «У меня сейчас перебор эмоций. Я очень рада и надеюсь, что все будет очень круто! Мы уже репетируем песню, она называется «Звезда по имени солнце». Мне кажется эта песня простой, там я играю не много партий. Но нужно отдавать зрителю все свои эмоции, это бывает сложно. Но чаще всего все получается, и мы выступаем на отлично!»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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