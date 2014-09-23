Погоду в Приморье портит охотоморский антициклон - когда отдохнем от дождя

Приморские синоптики скорректировали свой прогноз относительно прохождения тайфуна «Проперун». Это уже 7-ой в этом сезоне тропический шторм. За выходные он существенно поменял свою траекторию. И сейчас уже можно утверждать, что на погоду в Приморье он окажет лишь незначительное влияние. Вот, как ситуацию комментируют синоптики.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Приморского гидромета: «Сейчас он будет выходить постепенно на Корейский полуостров и 4 июля выйдет в центральную часть Японского моря. Затем, увеличив свою скорость, пройдет в северо-восточном направлении в сторону Сангарского пролива. Существенно на погоду в Приморье тайфун не повлияет. Единственно, что под его воздействием интенсивные дожди могут пройти на самом юго-востоке Приморья».

В целом новая рабочая неделя в крае будет дождливой. Однако это уже никак не связано с тайфуном. Погоду портит охотоморский антициклон. Именно несёт в край осадки. При этом температура воздуха будет расти. По-летнему жарко в центральном и южном Приморье. К концу недели и во Владивостоке столбики термометров будут показывать днём до 22-х градусов тепла. Отдохнуть от мороси и тумана горожане смогут на выходных.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]