Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке
В понедельник, 2 июля, во Владивостоке в районе Окатовой грузовик Hino с отказавшими тормозами спровоцировал ДТП с участием нескольких автомобилей. В аварии пострадал один человек.
Грузовик двигался со стороны Катерной в направлении «Зеленого острова». По словам водителя, на спуске, в районе дома № 23 на Олега Кошевого, у Hino отказали тормоза. Мужчина попытался затормозить «ручником», но ничего не вышло — тяжелая машина начала врезаться автомобили, ехавшие в попутном направлении.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, первым под удар попал Nissan Juke, далее его откинуло на Suzuki SX4 и Nissan Murano. Затем грузовик протаранил Toyota Prius, после чего Hino ударил Nissan Sunny.
В результате ДТП пострадала хозяйка Juke, ее госпитализировали.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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