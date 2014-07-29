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Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке

Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке

Фото: Карты VL.ru

В понедельник, 2 июля, во Владивостоке в районе Окатовой грузовик Hino с отказавшими тормозами спровоцировал ДТП с участием нескольких автомобилей. В аварии пострадал один человек.

Грузовик двигался со стороны Катерной в направлении «Зеленого острова». По словам водителя, на спуске, в районе дома № 23 на Олега Кошевого, у Hino отказали тормоза. Мужчина попытался затормозить «ручником», но ничего не вышло — тяжелая машина начала врезаться автомобили, ехавшие в попутном направлении.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, первым под удар попал Nissan Juke, далее его откинуло на Suzuki SX4 и Nissan Murano. Затем грузовик протаранил Toyota Prius, после чего Hino ударил Nissan Sunny.

В результате ДТП пострадала хозяйка Juke, ее госпитализировали.

Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке
Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке
Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке
Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке
Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке
Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке
Человек пострадал в ДТП с участием грузовика и пяти автомобилей во Владивостоке

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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