Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:12
  0

В Приморье уволили директора инспекции Госстройнадзора

В Приморье уволили директора инспекции Госстройнадзора

Руководитель инспекции Госстройнадзора в области долевого строительства Приморского края Михаил Заиченко уволен в понедельник, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня у Михаила Заиченко последний рабочий день. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию", - уточнили в пресс-службе администрации края. О причинах такого решения не сообщается.

Тема проблем в долевом строительстве в Приморье прозвучала в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Среди перечисленных ведущими конкретных обращений было и одно из Владивостока, где по госпрограмме "Жилье для российской семьи" должны были построить комплекс из нескольких домов.

Строительство шести домов в микрорайоне Снеговая Падь началось в 2015 году. Тогда сроком их сдачи назывался 2017 год, однако скоро у компании-застройщика начались серьезные проблемы с оборотными средствами. Строительство самих домов в это время останавливалось и возобновлялось несколько раз, после чего было окончательно заморожено в 2017 году. В начале июня 2018 года новый подрядчик обязался завершить строительство и сдать последний дом в 2019 году.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря