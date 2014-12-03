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Финансирование пассажирских авиаперевозок в Приморье увеличено на 50 млн рублей

Финансирование пассажирских авиаперевозок в Приморье увеличено на 50 млн рублей

Фото: Eastrussia

Общий размер субсидий из бюджета Приморья авиаперевозчикам, работающим на внутрикраевых маршрутах, увеличен на 50 миллионов рублей. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Поправки в краевой бюджет, принятые на последнем заседании Законодательного Собрания, предполагают увеличение суммы, которую в форме субсидий направят авиакомпаниям «Дальнереченск Авиа» и «Аврора». Такая мера поддержки перевозчиков позволяет сохранить социальные тарифы для населения. Таким образом, финансирование внутрикраевых авиаперевозок из регионального бюджета в этом году составит 200 миллионов рублей.

Напомним, сегодня внутрикраевая авиация Приморья насчитывает 13 маршрутов. Авиакомпания «Аврора» самолетами DHС-6 выполняет регулярные внутрикраевые рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, Преображение, Восток. ООО «Дальнереченск Авиа» выполняет один внутрикраевой рейс раз в неделю самолетом Ан-2 по маршруту «Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга» и обратно. Также два маршрута обеспечиваются вертолетом Ми-8: «Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу» и «Терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга» и обратно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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