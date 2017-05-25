Ответ питерским «Алым парусам» - наш, приморский, праздник выпускников «Крылья Востока» впервые прошел в столице Приморья.

Анна Маричева, корреспондет: «На фестивале собрались около 11 тысяч человек. Это выпускники общеобразовательных школ и их родители со всего Приморского края».

На праздник вход строго по пригласительным. Их разослали во все школы края. Поэтому эти ребята теперь могут по праву считать себя избранными. Ведь это первый в истории Приморья такой масштабный выпускной. Для сегодняшних 11-классников всё только начинается. Они молоды, счастливы и строят планы на будущее:

- Самое главное — высшее образование получить. Потом найти работу, которая будет любимой и будет нравиться.

- Найти свое место в этой жизни, какие планы на будущее. А я хочу путешествовать — всегда.

- Я хочу корабли строить. У нас город у моря, это практично, выгодно.

А вот о семье пока не думают. Рано еще:

- Сейчас мы отдыхаем и нам классно. А семья... потом, потом.

- Сначала нужно построить карьеру, а потом все само придет.

- Отучиться сначала, поступить на работу, а потом только семья.

- Мы поступаем, и все. И начинается сразу работа, максимальный карьерный рост, кредиты, дети, возможно, ну это, если там некоторым повезет с таким счастьем, если вы понимаете, о чем я.

Во взрослую жизнь эти выпускники вступили с размахом. Праздничный концерт открыли местные творческие коллективы. Они постарались разогреть публику и подготовить её к выходу главных ведущих вечера: Аллы Михеевой и Станислава Ярушина. Они специально прилетели во Владивосток для участия в первом празднике выпускников. И всё же самые громкие аплодисменты собрали любимые артисты молодёжи — Сюзанна и Мальбэк, а также певица Юлианна Караулова.

Самая яркая часть праздника - световое шоу. Стена дальзаводского дока на этот вечер превратилась в огромный экран, на котором показывали 3D-фильм. Над водной гладью бухты Золотой Рог вырастали объёмные проекции. Мост переливался всеми цветами радуги. А уж когда во всей красе, да при расправленных парусах появилась «Паллада», зрители и вовсе затаили дыхание.

Такое шоу не упустили возможности посмотреть и горожане. В итоге набережную Цесаревича заполнили более 20 тысяч зрителей. Едва отгремели последние залпы салюта, приморцы тут же стали делиться впечатлениями. И практически все были единодушны: синие паруса «Паллады» смогут составить достойную конкуренцию алым питерским.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]