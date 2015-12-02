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Участок под одну из трех многоярусных парковок готов к конкурсу во Владивостоке

Участок под одну из трех многоярусных парковок готов к конкурсу во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке специалисты администрации города подготовили к конкурсу участок под многоуровневую парковку на Верхнепортовой, 6. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. В ближайшее время будут разработаны условия конкурса.

Площадь участка составляет 3 497 квадратных метров. В проекте предусмотрено здание многоярусной надземной парковки закрытого типа. Вместимость – 240 машино-мест.

Инвестор может воспользоваться им или разработать свой собственный. По условиям концессии парковка появится за счет средств инвестора-концессионера, который затем будет эксплуатировать ее в рамках заключенного концессионного соглашения и в соответствии с действующим законодательством. 

Напомним, что кроме участка на Верхнепортовой, 6, под строительство парковок выделено еще два места в центре Владивостока. Один из участков расположен на Октябрьской, 20. Здание автопарковки спроектировано 9-этажным, открытого типа в надземной части и 2-этажным закрытого типа в подземной части. Подземные уровни имеют отдельные въезды, не связанные с надземной частью. Площадь участка составляет 2680 квадратных метров. Количество парковочных мест – 214.

Еще один участок, площадью 1400 квадратных метров, можно приобрести на ул. Адмирала Фокина, 23. Проектное решение предусматривает строительство многоярусной парковки и благоустройство территории с устройством пешеходно-рекреационной зоны на эксплуатируемой кровле. Вместимость автопарковки – 141 машино-место.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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