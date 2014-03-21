Еще около 100 боеприпасов обнаружили на дне бухты Золотой Рог

Специалисты при обследовании бухты Золотой Рог во Владивостоке обнаружили десятки боеприпасов, возобновлены работы по разминированию. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

Напомним, в июне водолазы ТОФ подняли со дна бухты Золотой Рог во Владивостоке около 350 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны, обнаруженных недалеко от глубоководных причалов Владивостокского торгового порта. После повторного обследования был выявлен еще один участок морского дна, где, по оценкам спасателей, находится от 70 до 100 боеприпасов. Водолазы-подрывники спасательного отряда ТОФ возобновили проведение подводного разминирования боеприпасов.

В понедельник два специализированных водолазных судна вновь прибыли в морской порт, чтобы обеспечить работы трех пар водолазов, которые за несколько часов подняли с глубины 12 метров первые 10 артиллерийских снарядов.

Подходы к месту проведения водолазных работ охраняют сотрудники службы безопасности порта и подразделение Военной полиции Владивостокского гарнизона.

Подъем затонувшего боезапаса будет продолжен в ближайшие дни. Параллельно разминирование боезапаса ведется и в одной их бухт, прилегающих к острову Русский. Всего к работам привлечено 20 водолазов и пять водолазных судов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]