Во Владивостоке нашумевшее уголовное дело Зинаиды Ким отправили на повторное рассмотрение

Апелляцию по уголовному делу бывшего депутата Гордумы Зинаиды Ким и бывшего члена УИК Елены Футиной рассмотрели за 2,5 часа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, 2 июля Приморский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда и направил дело на повторное рассмотрение в ином составе суда.

Адвокаты Ким и Футиной доказывали, что в деле отсутствует состав преступления (а тем более уголовного – по их мнению, если и судить гражданок, то в административном процессе), что Ким незачем было организовывать подкуп избирателей, что журналисты Федотов и Бабченко спровоцировали Ким, а также напоминали всем, что Ким и Футина даже не приятельствуют, а последняя вообще состоит в ЛДПР (а на том участке вообще «традиционно побеждает партия КПРФ). Об этом она и сама сказала на судебных прениях, подчеркнув, что вопрос идеологический для нее очень важен, и расплакалась. Также Елена Футина отметила, что Федотов и Бабченко пришли со своими паспортами и чужими открепительными, а она просто внесла в журнал данные не с паспорта, а с открепительного, это было ошибкой.

Зинаида Ким отметила, что невиновна и по халатности и состоянию здоровья «совершила роковую ошибку». Кроме того, по ее словам, она набрала достаточно голосов избирателей, и два сфальсифицированных ничего бы не решили (а остальные факты суд в данном процессе не установил).

Самой трогательной частью заседания стали слова Зинаиды Ким о том, что она очень плохо себя чувствует, что у нее трясется рука (и вся она трясется). Сказала, что журналисты освещали каждый ее шаг. Она отметила, что после оглашения приговора ей было стыдно показаться на людях (правда, она принимала участие в огромном количестве массовых мероприятий и раздавала интервью лояльным СМИ), а ведь она «романтик» и хочет «помогать людям». Более того, она заявила, что хотела спрыгнуть «с того моста».

Адвокаты попросили для подсудимых оправдательного приговора. Однако суд счел, что дело нужно отправить на новое рассмотрение в первую инстанцию. Но в ином составе суда. В конце судья Балашова разъяснила, что приговор суда «отменен по процессуальному решению в связи с нарушением права на защиту осужденных».

Напомним, 18 сентября 2016 года корреспонденты сайта VL.ru засняли, как Ким, будучи кандидатом по спискам в Законодательное собрание Приморья, выдавала молодым людям подложные открепительные, возила их голосовать на участок, где председатель уже знала, что к ней придут. В качестве вознаграждения ребятам предлагалось по 500 рублей.

Депутата Думы города Зинаиду Ким и председателя УИК Елену Футину судили за фальсификацию избирательных документов (ч. 1 ст. 142 УК РФ). Согласно Уголовному кодексу РФ, данное преступление относится к преступлениям против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]