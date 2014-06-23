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Еще шесть пляжей могут принимать отдыхающих в Приморье

Еще шесть пляжей могут принимать отдыхающих в Приморье

Фото: yashka7 - LiveJournal

Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха освидетельствовала еще шесть мест отдыха в Приморье. Таким образом, по данным на понедельник, 2 июля, число мест, где приморцы и гости края могут безопасно отдыхать, достигло 33. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

К разрешенным добавились два пляжа во Владивостоке:

– пляж детского центра «Океан» (бухта Емар Уссурийского залива);

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив).

В Находке в число разрешенных к отдыху территорий дополнительно вошли:

– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);

– пляж поселка Авангард;

– пляж базы отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье).

Еще одна территория добавилась в Кировском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).

Освидетельствование мест отдыха продолжается. 

Список пляжей, безопасных для отдыхающих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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