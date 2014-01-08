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Во Владивостоке Fielder улетел с косогора

Во Владивостоке Fielder улетел с косогора

Фото: dps_vl

Курьезное ДТП случилось во Владивостоке на улице Русской возле дома №75. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, девушка за рулём Fielder пыталась припарковаться, перепутала педали, рванула вперёд, ударила Prius и отправила своей автомобиль вниз с косогора. Благо, что на пути транспортного средства оказалось дерево, которое и остановило автомобиль.

В происшествии никто не пострадал. Только автомобили получили повреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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