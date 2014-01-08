Во Владивостоке Fielder улетел с косогора

Курьезное ДТП случилось во Владивостоке на улице Русской возле дома №75. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, девушка за рулём Fielder пыталась припарковаться, перепутала педали, рванула вперёд, ударила Prius и отправила своей автомобиль вниз с косогора. Благо, что на пути транспортного средства оказалось дерево, которое и остановило автомобиль.

В происшествии никто не пострадал. Только автомобили получили повреждения.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]