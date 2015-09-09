В Приморье объявлено штормовое предупреждение об опасных природных явлениях.

В связи с обострением фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 02.07 и ночью 03.07 ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм, на юго-востоке (в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Кавалеровском районах) очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, на реках северной половины края ожидается подъем уровня воды до 1,0 м, без разливов и затоплений. На реках южной половины возможны резкие подъемы уровня воды на 1,1-1,6 м, на отдельных участках рек с достижением пойменных отметок, без угрозы хозяйственным объектам, опасных разливов и затоплений не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]