В Приморье объявлено штормовое предупреждение
В Приморье объявлено штормовое предупреждение об опасных природных явлениях.
В связи с обострением фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 02.07 и ночью 03.07 ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм, на юго-востоке (в Партизанском, Лазовском, Ольгинском и Кавалеровском районах) очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.
Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, на реках северной половины края ожидается подъем уровня воды до 1,0 м, без разливов и затоплений. На реках южной половины возможны резкие подъемы уровня воды на 1,1-1,6 м, на отдельных участках рек с достижением пойменных отметок, без угрозы хозяйственным объектам, опасных разливов и затоплений не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.05.2018 В Приморье объявлено штормовое предупреждение (карта погоды)
-
20.07.2017 Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
-
15.05.2017 Дожди вызвали подъем уровня воды на реках южных и юго-западных районов края
-
03.11.2016 В Приморье объявлено штормовое предупреждение
-
02.09.2016 В Приморье объявлено штормовое предупреждение
-
09.09.2015 В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с выходом тайфуна "Этау"
Добавить комментарий