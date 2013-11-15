«Реки» после сильного дождя размывают дороги Владивостока

Сильные осадки, которые прошли во Владивостоке 2 июля днем, вызвали появление настоящих рек в городе. Так, на Снеговой появившаяся река вымывает дорожное полотно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

На видео запечатлена настоящая подземная река, которая вымывает асфальт на Снеговой, 43а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]