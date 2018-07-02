Озеро на трассе во Владивостоке мешает проезду автомобилей
В пригороде Владивостока на трассе после прошедшего ливня образовалось озеро.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_control, озеро разлилось в районе 14-го км. Вода на трассе мешает проезду автомобилей, образуется пробка.
Как говорят жители города, "водоем" появляется после каждого сильного ливня именно на этом участке трассы.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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