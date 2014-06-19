В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включили приморский нацпарк

Нацпарк «Бикин» вошел с список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение приняли 1 июля во время заседания 42-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (Манама, Бахрейн). Парк включен в список как существенное расширение (площадью более 1,16 млн га) уже существующего объекта «Центральный Сихотэ-Алинь». Об это сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Номинация «Центральный Сихотэ-Алинь» — это система кластеров особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ее утвердили в ЮНЕСКО в 2004 году, тогда туда вошли Сихотэ-Алинский заповедник и заказник «Горалий». С тех пор дальневосточные и российские экологи предпринимали разнообразные усилия, чтобы придать почетный международный статус бассейну Бикина.

В предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО лесной массив в составе природного объекта «Долина реки Бикин» был включен еще в 2010 году. Но по строгим законам МСОП-ЮНЕСКО страна должна была показать свою заинтересованность в сохранении территории прежде всего присвоением ей национального охраняемого статуса. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в бассейне верхнего и среднего течения реки Бикин особо охраняемую природную территорию федерального значения. В 2015 году национальный парк «Бикин» был создан, активно развивается, и затянувшийся процесс стало возможно продолжить.

В 2017 году территорию нацпарка посетила комиссия Международного союза охраны природы (МСОП), прибывшая с целью завершить многолетний процесс включения бассейна реки Бикин в состав существующего объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Центральный Сихотэ-Алинь». Детально изучили все нюансы, в том числе специфику парка в части сохранения традиционного уклада коренных малочисленных народов. И, как стало известно накануне, национальному парку в Приморье присвоили этот почетный статус.

Всемирное наследие ЮНЕСКО — природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]