«ЭРА-ГЛОНАСС» и ввоз иномарок: в России продолжает действовать временный порядок установки кнопок

Автобизнес Дальнего Востока с замиранием сердца ждал 1 июля, поскольку на эту дату было назначено завершение действия временного порядка по установке SOS-датчиков «ЭРА-ГЛОНАСС» на импортируемые б/у автомобили. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на портал drom.ru, сертификатные конторы во Владивостоке пока не оформляют свежих СБКТС*, а без этого документа таможня не выдает ПТС.

Требование об обязательной установке модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» на все вновь вводимые в обращение автомобили ввели в январе 2017 года. Для импортируемых б/у автомобилей был предусмотрен особый порядок установки модулей — он определяется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011 (в редакции с изменениями № 1 от 30 января 2013 г.). «Дедлайн» на 1 июля 2018 года был определен 14 марта 2017 года на совещании у тогдашнего куратора темы «ГЛОНАССа» — вице-премьера Дмитрия Рогозина, — но в официальных документах и сообщениях эта дата не звучала. В апреле нынешнего года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко направил в правительство РФ обращение с просьбой продлить действие временного порядка установки. В интернет выложен скан недавнего ведомственного письма ФТС России за подписью замруководителя ФТС Руслана Давыдова, в котором он подтверждает своим коллегам, что «дедлайн» по установке «Эры» назначен на 1 июля 2018 года.

Но, как пишет «Коммерсантъ», в Минпромторге РФ сейчас говорят, что с 1 июля ничего не изменилось и временный порядок продолжает действовать. В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления также утверждают, что с 1 июля порядок ввоза подержанных автомобилей не изменился. При этом на сайте федерального правительства никаких свежих документов относительно продления временного порядка установки «ЭРА-ГЛОНАСС» не опубликовано, нет их и на сайте Евразийской экономической комиссии — регулирующего органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Корреспондент автомобильного портала обратился в АО «ГЛОНАСС» — это оператор системы; компании, устанавливающие модули, аккредитовываются именно этим АО. В АО «ГЛОНАСС» порекомендовали обратиться в органы исполнительной власти (ФТС или федеральное правительство). Позиция АО «ГЛОНАСС» основывается на том, что «модули автовладельцы устанавливают по своей инициативе».

*СБКТС – это документация, удостоверяющая соответствие ТС, ввозимого в РФ и ЕАЭС, нормам безопасности – в частности, подтверждается безопасность его конструкции и эко-безопасность двигателя, установленного в авто.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]