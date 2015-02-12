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Лучшие мировые судьи Приморья получили грамоты от местных властей

2 июля корпус мировых судей Приморья отметил свой 15-й день рождения. В краевой филармонии состоялось торжественное собрание юбиляров. Поздравить именинников пришли первые лица края. Впервые в Приморье о мировых судьях узнали в июле 2003-го. За эти годы рассмотрено почти 5 миллионов дел. Главная задача этого института кроется в самом названии — примирить стороны. Сегодня отличники службы получили заслуженные грамоты от спикера Законодательного Собрания края и главы региона. Взявший слово Андрей Тарасенко отметил, что прошедшие 15 лет работы мировых судей в Приморье принесли свои ощутимые результаты. Теперь главное не останавливаться на этом пути.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: "За это время институт мировых судей доказал свою состоятельность. Как надёжный защитник прав, свобод и интересов граждан. Мировые судьи Приморья максимально приближены к народу".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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