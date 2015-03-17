История «Артека» началась с того момента, как 93 года назад на берегу живописной бухты южного Крыма установили брезентовые палатки для 80 пионеров из Москвы и Крыма. Сегодня международный детский центр «Артек» представляет собой систему из 10 самых разнообразных лагерей, начиная с самого первого «Морского» и завершая новыми корпусами. В нынешнюю праздничную смену в «Артеке» отдыхает больше 3 тысяч детей. Из Приморского края приехало 25 человек. Сказывается значительное расстояние до Крыма и дополнительные расходы на авиаперелеты. Но все это не останавливает желающих побывать в знаменитом лагере. Подробнее в специальном репортаже Полины Паньковой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]