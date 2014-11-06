Во Владивостоке два автохама получили по заслугам

Двое водителей, не пропустивших ребенка на пешеходном переходе во Владивостоке, привлечены к административной ответственности.

Накануне, 2 июля, утром в районе проспекта 100 лет Владивостоку ребенок пытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле 48-ой школы. Две автомашины, нарушив ПДД, умышленно проехали пешеходный переход в тот момент когда ребенок уже находился на зебре. Мальчик вовремя отступил назад видя проезжающий и не останавливающийся иранспорт.

Все происходящее попало на запись видеорегистратора автомобиля, следовавшего за автохамами. Владелец видеорегистратора был вынужден заблокировать движение своей автомашиной, чтобы ребенок перешел дорогу.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, автохамов нашли сотрудники ГИБДД и привлекли к административной ответственности. На водителей были составлены проколы об административном нарушении ПДД по статье 12.18 КоАП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]