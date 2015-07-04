Первый аукцион по заготовке кедрового ореха завершился в Приморье

В Приморье завершился первый открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Он был объявлен 18 мая.

Разыграно право аренды лесного участка площадью 3,1 тысячи гектаров в Рощинском лесничестве Красноармейского района.

По результатам аукциона право на заключение договора аренды выиграла индивидуальный предприниматель Дороган Е.В. Ежегодный размер арендной платы за пользование лесным участком составит 4,8 миллиона рублей. Из них в бюджет Приморья ежегодно будет поступать 4,7 миллиона рублей, остальные средства пойдут в федеральный бюджет.

Предприниматель сможет заготавливать на этом участке кедровый орех, орех лещины, корень элеутерококка, ягоды жимолости, актинидии и китайского лимонника, сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте лесного хозяйства.

Отметим, тот факт, что у лесных участков появляется арендатор, совершенно не помешает гражданам заготавливать на них дикоросы для личного потребления.

Напомним, порядок проведения аукционов изменился с 1 января этого года.

В феврале был принят закон, который ограничивает в регионе сроки сбора кедрового ореха для собственных нужд. Он установил сроки заготовки с 1 октября по 15 ноября. Кроме того, в документе прописан запрет при сборе орехов на рубку деревьев и кустарников, а также на использование инструментов, механизмов и устройств, которые могут повредить лесные насаждения. Этот закон должен стать действенным механизмом, способствующим сохранению приморской тайги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]