В Приморье в одной из колоний повесился осужденный

В колонии строгого режима ФКУ ИК-20 в поселке Заводском повесился один осужденных.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело повесившегося 41-летнего осужденного было обнаружено на территории колонии. Известно, что мужчина сам был родом из Артема.



По факту самоубийства осужденного сотрудники ГУФСИН, а также полицейские из Артема проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]