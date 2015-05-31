В Приморье в одной из колоний повесился осужденный
В колонии строгого режима ФКУ ИК-20 в поселке Заводском повесился один осужденных.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело повесившегося 41-летнего осужденного было обнаружено на территории колонии. Известно, что мужчина сам был родом из Артема.
По факту самоубийства осужденного сотрудники ГУФСИН, а также полицейские из Артема проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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