Приморские воспитатели изучают опыт зарубежных коллег. Видеорепортаж Максима Каленника
Приморские воспитатели изучают опыт зарубежных коллег и делятся своими навыками работы с детьми. В одной из таких специальных поездок на этот раз побывала и житель поселка Шумный.
У сотрудников детского сада поселка Шумный визит съемочной группы вызывает бурное веселье. Это потому, говорят, что приехали мы вовремя - к раздаче вкусных горячих булочек. Соблазнительные ароматы разносятся по группам и заспанная малышня начинает .
В этой группе самая главная - Наталья Николаевна. Для этой веселой компании она дневная мама. После зарядки у детей полдник. И пока есть время мы общаемся с воспитателем. Наталья Голишевская изучала опыт своих коллег-педагогов в Японии.
Наталья Голишевская, воспитатель дошкольной группы: «Первый раз я ездила за границу в 2016-м году, в Далянь по программе обмена. Тоже детские сады посещали. А потом пригласили Японию посетить, Тояму».
Позвонила, заполнила анкету и отправилась смотреть, как же устроен японский детский сад.
Наталья Голишевская, воспитатель дошкольной группы: «И в Японии, и в Даляне все по-другому, конечно. Обстановка разная, уголки для сюжетных игр. Например, в Даляне больше игр на развитие мелкой моторики. А в Японии, что меня поразило, у них дети где гуляют, не разделено по участкам. Все группы гуляют вместе».
У заморских коллег есть что перенять. В этом жительница Шумного убедилась сама. Например, с детьми там занимаются куда больше педагогов. Если в наших садах один воспитатель на 15-20 малышей, и попробуй уследи за всеми, то в той же Тояме - трое. И всё же нашла Наталья Николаевна и то, что нас объединяет.
Наталья Голишевская, воспитатель дошкольной группы: «Дети - везде дети. Они везде играют и познают».
Кроме впечатлений и опыта на память о японской командировке остался международный сертификат и удостоверение о повышении квалификации. Сейчас Наталья Голишевская мечтает уже о новой, познавательной поездке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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