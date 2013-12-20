Владивостокская природоохранная прокуратура: в деятельности приморского управления Росрыболовства найдены нарушения

Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка деятельности Приморского территориального управления Росрыболовства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на представителя прокуратуры.

Установлено, что при реализации контрольно-надзорных полномочий Управлением допускаются многочисленные нарушения законодательства.

Так, при наличии у должностных лиц Управления сведений о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде, проведение соответствующих проверок Управлением не инициируется.

Вместе с тем, в отсутствие правовых оснований принимаются решения о проведении административного расследования в отношении хозяйствующих субъектов.

В приказах Управления о проведении проверок не указываются подлежащие проверке обязательные требования.

Должностными лицами Управления не во всех случаях принимаются меры к устранению выявленных в ходе проверок нарушений: не выясняется характер и размер причиненного правонарушением ущерба, не вносятся представления о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению.

При этом выявлены факты выдачи заведомо незаконных, неисполнимых предписаний об устранении выявленных нарушений: в отсутствие предусмотренных законом оснований, без указания конкретных нарушения и срока его устранения.

При возбуждении дел об административном правонарушении и проведении административного расследования не во всех случаях лицам, в отношении которых оно вынесено, а также иным участникам производства по делу об административном правонарушении, разъясняются предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях права и обязанности.

Допускаются факты возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях с нарушением права на защиту: в отсутствие лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, и надлежащего уведомления о времени и месте процессуальных действий.

При этом должностными лицами Управления выносятся немотивированные постановления по делам об административных правонарушениях, без установления при рассмотрении дела всех его обстоятельств.

Также проверкой выявлено изъятие должностным лицом Управления орудий совершения и предметов административного правонарушения в отсутствие двух понятых и без применения видеозаписи.

По фактам ненадлежащей реализации контрольно-надзорных полномочий в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов Владивостокским межрайонным природоохранным прокурором 25.06.2018 внесено представление руководителю Управления, принесено 3 протеста на незаконные приказ о проведении плановой выездной проверки юридического лица, предписание об устранение выявленных нарушений и постановление по делу об административном правонарушении.

По протестам прокурора 29.06.2018 Управлением незаконные правовые акты приведены в соответствие с законодательством. Представление прокурора об устранении нарушений законодательства при реализации контрольно-надзорных полномочий в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов находится на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений находятся на контроле в природоохранной прокуратуре.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]