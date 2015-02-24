Во Владивостоке автолюбители заставляют пешеходов рисковать своими жизнями

"Когда наконец-таки во Владивостоке люди будут ходить по тротуару, а не по дороге?" - крик души одного из владивостокцев в социальной сети. Водители заставили своими автомобилями все пешеходные дорожки. А пешеходам, напротив, приходится идти по проезжей части. Такая картина наблюдается, в частности, возле дома №64 по проспекту 100 лет Владивостоку.

По данным агентства «Автостат», самым автомобилизированным городом России является Владивосток, где на тысячу жителей приходится 566 автомобилей. Это - и гордость, и большая проблема для горожан.

Напомним, для оперативного пресечения подобных правонарушений и последующего принятия мер горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «Прием обращений» необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, в данном случае это «УМВД России по г. Владивостоку».

Также в случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел «Интернет-приемная».

Ваше обращение будет рассмотрено, а нарушитель – привлечён к административной ответственности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]