Во Владивостоке автолюбители заставляют пешеходов рисковать своими жизнями
"Когда наконец-таки во Владивостоке люди будут ходить по тротуару, а не по дороге?" - крик души одного из владивостокцев в социальной сети. Водители заставили своими автомобилями все пешеходные дорожки. А пешеходам, напротив, приходится идти по проезжей части. Такая картина наблюдается, в частности, возле дома №64 по проспекту 100 лет Владивостоку.
По данным агентства «Автостат», самым автомобилизированным городом России является Владивосток, где на тысячу жителей приходится 566 автомобилей. Это - и гордость, и большая проблема для горожан.
Напомним, для оперативного пресечения подобных правонарушений и последующего принятия мер горожане могут направлять свои обращения на официальный сайт Управления МВД России по Приморскому краю 25.мвд.рф. В разделе «Прием обращений» необходимо выбрать подразделение, на территории которого совершено административное правонарушение, в данном случае это «УМВД России по г. Владивостоку».
Также в случае обнаружения незаконной парковки владивостокцы могут направлять свои обращения на официальный сайт администрации Владивостока vlc.ru в раздел «Интернет-приемная».
Ваше обращение будет рассмотрено, а нарушитель – привлечён к административной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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