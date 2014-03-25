Приморец может лишиться трехкомнатной квартиры за долги перед теплоснабжающей организацией

Трехкомнатная квартира площадью 45 кв. метров в п. Хрустальный Кавалеровского района арестована судебными приставами за долги хозяина недвижимости перед Примтеплоэнерго. Абонент после приобретения собственности и открытия лицевого счета ни разу не оплачивал услуги теплоснабжения. Долги копились в течение нескольких лет. Долг составил 323 тысячи рублей. Теперь у неплательщика есть только 10 дней для погашения долга. В случае неоплаты установленной суммы приставы начнут оформлять документы для проведения процедуры реализации арестованной недвижимости в счет погашения долга.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе Примтелоэнерго, это не единственный объект жилой недвижимости, находящийся в собственности у данного должника: кроме арестованного жилья у неплательщика есть еще одна квартира, в которой он проживает. Это и дало основание судебным приставам произвести арест квартиры. В случаях, когда должник является собственником двух и более объектов недвижимости и сумма долга близка к стоимости собственности, судебные приставы имею право наложить арест на эту недвижимость для последующей ее продажи. Такая же норма права относится и к долям на недвижимое имущество.

Как отмечают специлисты, это первый случай с арестом жилой недвижимости в практике Примтеплоэнерго. Однако работа в этом направлении будет проводиться и дальше. Так, в настоящее время по одному из исков Артемовским городским судом уже вынесено решение о переселении должницы из трехкомнатной квартиры в г. Артеме, площадью 66,4 кв. метра в однокомнатную квартиру, площадью 16.6 кв. метров. Долг перед Примтеплоэнерго у данного абонента составил 245 тысяч рублей, оплата за услуги теплоснабжения не производились с 2009 года. Принятое решение суда вступит в силу в конце июля, после чего будет исполнено судебными приставами.

Совместные рейды юрисконсультов Примтеплоэнерго и судебных приставов проходят регулярно во всех филиалах предприятия. Всего за прошедший период года арестованы 16 автомобилей, а также девять объектов нежилой недвижимости, в том числе три магазина. Информацию о недобросовестных абонентах с указанием номеров квартир и суммой долга сотрудники отдела сбыта размещают на информационных стендах жилых домов.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]